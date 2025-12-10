Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин объяснил, в чём разница между ЦСКА Николича и ЦСКА Челестини

Александр Гришин объяснил, в чём разница между ЦСКА Николича и ЦСКА Челестини
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, в чём заключаются различия между красно-синими образца весны 2025 года под руководством главного тренера Марко Николича и нынешней командой армейцев, которую возглавляет Фабио Челестини.

«Это разные модели. Если Николич играл от обороны, то Челестини через атаку. На глаз лучше футбол Челестини, по результату — Николича. Его команда почти не пропускала. Но сейчас на команду смотреть приятнее», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 ЦСКА под руководством Марко Николича занял третье место в Мир РПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах, и стал обладателем Кубка России, переиграв в Суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). В осенней части сезона-2025/2026 красно-синие с Фабио Челестини набрали 36 очков в 18 матчах и занимают текущее четвёртое место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android