Александр Гришин объяснил, в чём разница между ЦСКА Николича и ЦСКА Челестини

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, в чём заключаются различия между красно-синими образца весны 2025 года под руководством главного тренера Марко Николича и нынешней командой армейцев, которую возглавляет Фабио Челестини.

«Это разные модели. Если Николич играл от обороны, то Челестини через атаку. На глаз лучше футбол Челестини, по результату — Николича. Его команда почти не пропускала. Но сейчас на команду смотреть приятнее», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 ЦСКА под руководством Марко Николича занял третье место в Мир РПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах, и стал обладателем Кубка России, переиграв в Суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). В осенней части сезона-2025/2026 красно-синие с Фабио Челестини набрали 36 очков в 18 матчах и занимают текущее четвёртое место.

