Слишкович: не сказал бы, что у Карпина не получилось с «Динамо»

Слишкович: не сказал бы, что у Карпина не получилось с «Динамо»
Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об увольнении Валерия Карпина из московского «Динамо». В ноябре специалист подал в отставку с поста главного тренера бело-голубых. Позже в интервью он заявил, что устал от совмещения должностей, которое к тому же негативно влияло на результаты «Динамо».

«Я бы не сказал, что у Карпина не получилось с «Динамо». Он не доработал до конца. Как я читал, он сам покинул свой пост. Я уверен, что он долго думал и принял то решение, которое принял. Это умный человек, который знает, почему поступил именно так», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

