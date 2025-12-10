«К концу игры сил у нас осталось меньше». Киву — о поражении «Интера» от «Ливерпуля»

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (0:1). Единственный гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88-й минуте.

«Мы ожидали напора и агрессии от соперника. Начинали медленно, но потом стали играть лучше. Старались продолжить начатое в том же духе, но к концу игры сил у нас осталось меньше.

На первых минутах нам пришлось нелегко из-за уровня мастерства соперников. Травмы тоже не улучшали ситуацию. Приходилось контролировать уровень энергозатратности своей игры — мы сражались изо всех сил», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Интер» (12) находится на пятом месте.