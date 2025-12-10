Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«К концу игры сил у нас осталось меньше». Киву — о поражении «Интера» от «Ливерпуля»

«К концу игры сил у нас осталось меньше». Киву — о поражении «Интера» от «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (0:1). Единственный гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Мы ожидали напора и агрессии от соперника. Начинали медленно, но потом стали играть лучше. Старались продолжить начатое в том же духе, но к концу игры сил у нас осталось меньше.

На первых минутах нам пришлось нелегко из-за уровня мастерства соперников. Травмы тоже не улучшали ситуацию. Приходилось контролировать уровень энергозатратности своей игры — мы сражались изо всех сил», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Интер» (12) находится на пятом месте.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Интер» — разочарование вечера в ЛЧ. А такой пенальти сделал ещё хуже. Видео
«Ливерпуль» и «Интер» — разочарование вечера в ЛЧ. А такой пенальти сделал ещё хуже. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android