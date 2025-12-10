«Мало идей, много ошибок». Стогниенко — о матче между «Интером» и «Ливерпулем» в ЛЧ

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Ливерпулем». Прошедшая накануне встреча завершилась победой английской команды со счётом 1:0.

«Матч, в котором было мало интересных идей и много ошибок. И какое-то совершенно диетическое равенство по основным игровым показателям. Разве что замены «Ливерпуля», на которые Киву среагировал не сразу, немножко оживили людей на поле, остальное – тоска. Назначение пенальти обсуждать особенно нет смысла: даже если нарушения не было, игру миланцев это никак не раскрашивает.

Похоже, что запасы прошлогоднего «Интера» могут позволить тренеру держаться в тройке, но уже не дают возможности выигрывать у крупных соперников, даже находящихся в кризисе. «Ливерпуль» тоже трясёт, конечно, но у них хотя бы есть Собослаи», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».