Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мало идей, много ошибок». Стогниенко — о матче между «Интером» и «Ливерпулем» в ЛЧ

Комментарии

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Ливерпулем». Прошедшая накануне встреча завершилась победой английской команды со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Матч, в котором было мало интересных идей и много ошибок. И какое-то совершенно диетическое равенство по основным игровым показателям. Разве что замены «Ливерпуля», на которые Киву среагировал не сразу, немножко оживили людей на поле, остальное – тоска. Назначение пенальти обсуждать особенно нет смысла: даже если нарушения не было, игру миланцев это никак не раскрашивает.

Похоже, что запасы прошлогоднего «Интера» могут позволить тренеру держаться в тройке, но уже не дают возможности выигрывать у крупных соперников, даже находящихся в кризисе. «Ливерпуль» тоже трясёт, конечно, но у них хотя бы есть Собослаи», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

