Главная Футбол Новости

«Идеальнее Ивича сложно найти». Корнеев — о том, какой главный тренер нужен «Спартаку»

Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев ответил на вопрос, какой главный тренер подошёл бы сейчас московскому «Спартаку».

«Если по типажу, то идеальнее Ивича сложно найти — по знаниям, умению управлять. Но он сейчас не придёт. Он принял в ОАЭ «Аль‑Айн» на четвёртом месте, а уже идёт на первом. По типажу нужно искать такого. Чтобы у него был опыт побед и он понимал, что нужно делать», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 ноября 2025 года «Спартак» покинул сербский главный тренер Деян Станкович. Исполняющим обязанности после его ухода стал российский специалист Вадим Романов, под руководством которого красно-белые в четырёх матчах во всех турнирах одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Сербский тренер Владимир Ивич с января 2023 года по март 2024 года возглавлял «Краснодар».

