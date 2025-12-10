«Конечно, так быть не должно». Тренер «Ливерпуля» Слот — о пенальти в ворота «Интера»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о пенальти в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (1:0). Доминик Собослаи забил единственный гол, реализовав 11-метровый удар на 88-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия).

«Опять же, мы практически не допустили ни одного шанса у своих ворот. Самый большой, пожалуй, был у них перед перерывом, после того, как нам – игрокам, и мне в том числе, и нашим болельщикам – снова пришлось смириться с решением судьи, которое могло быть и другим. Но это, как и многое другое, стало лейтмотивом нашего сезона. Так что отличный настрой. Во втором тайме мы становились всё лучше и лучше. Мы были близки к тому, чтобы забить в моменте с Конором Брэдли и Уго Экитике. И в итоге нам назначили пенальти, который, если это действительно пенальти, мог бы быть и 10-м в этом сезоне. Не думаю, что в Премьер-лиге его бы назначили, но опять же, я считаю, что первый гол был более очевидным, чем неправильный пенальти.

Конечно, так быть не должно. Но я предпочитаю забить на 86-й минуте, сделав счёт 1:0, чем на 38-й. Но так быть не должно. Я думаю, что в этом сезоне решения арбитров были очень часто не в нашу пользу, будь то в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Думаю, в эти выходные я видел игру рукой в ​​матче «Брайтона» с «Вест Хэмом» перед голом, и это было засчитано. Вероятно, люди скажут мне: «Нет, там было что-то другое». Но всегда есть что-то особенное, как, например, гол, который мы забили в ворота «Манчестер Сити». Так что да, это ещё один случай, когда игроки проявили отличный настрой, и на этот раз мы смогли победить, а не сыграть вничью», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».