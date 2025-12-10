Гончаренко: все в «Пари НН» понимали, что ни одного шанса нет у команды, что вылетит в ФНЛ

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о стыковых матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге перед сезоном-2025/2026. «Пари Нижний Новгород» уступил «Сочи» по сумме двух матчей с общим счётом 3:4, но остался в РПЛ из-за прекращения деятельности подмосковных «Химок».

«Более детально могу рассказать вот ту ситуацию, которая произошла, там ещё будет происходить, там пока помолчу. Вот на самом деле мы делали мину такую, что: «Ребята, давайте, надо, надо». Все прекрасно понимали, что ни одного шанса нет у команды, что вылетит в ФНЛ. И вот с такой командой надо было работать, каким-то образом настраивать. Ещё поехали и «Сочи» на выезде обыграли. Там вообще команда раскисла, потому что уже в любом случае мы уйдём в отпуск и будем в РПЛ. Это была на самом деле для меня проблема», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»