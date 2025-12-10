Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гончаренко: все в «Пари НН» понимали, что ни одного шанса нет у команды, что вылетит в ФНЛ

Гончаренко: все в «Пари НН» понимали, что ни одного шанса нет у команды, что вылетит в ФНЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о стыковых матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге перед сезоном-2025/2026. «Пари Нижний Новгород» уступил «Сочи» по сумме двух матчей с общим счётом 3:4, но остался в РПЛ из-за прекращения деятельности подмосковных «Химок».

«Более детально могу рассказать вот ту ситуацию, которая произошла, там ещё будет происходить, там пока помолчу. Вот на самом деле мы делали мину такую, что: «Ребята, давайте, надо, надо». Все прекрасно понимали, что ни одного шанса нет у команды, что вылетит в ФНЛ. И вот с такой командой надо было работать, каким-то образом настраивать. Ещё поехали и «Сочи» на выезде обыграли. Там вообще команда раскисла, потому что уже в любом случае мы уйдём в отпуск и будем в РПЛ. Это была на самом деле для меня проблема», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Материалы по теме
Медведев — о ситуации «Пари НН»: две победы говорят, что у нас далеко не всё потеряно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android