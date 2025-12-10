Гришин назвал позиции, которые ЦСКА нужно укрепить для борьбы с «Зенитом» и «Краснодаром»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал,.какие позиции нужно укрепить красно-синим на трансферном рынке для борьбы за чемпионство.

«ЦСКА нужно брать опорного полузащитника, переднего защитника и забивного нападающего. Без них тяжеловато будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» с 40 очками в 18 матчах по итогам осенней части чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. У ближайшего преследователя чёрно-зелёных и сине-бело-голубых московского «Локомотива» 37 очков, у ЦСКА — 36, у калининградской «Балтики» — 35.

