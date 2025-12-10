Скидки
Футбол Новости

Слишкович объяснил, почему Соболев мало забивает в «Зените»

Слишкович объяснил, почему Соболев мало забивает в «Зените»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о низкой результативности нападающего Александра Соболева в «Зените». В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча и забил пять голов.

«Получится ли у Соболева заиграть в «Зените»? Пока ты ещё там, надежда есть. Ты как игрок должен давать свой максимум. Для атакующего футболиста очень важно, как выступает команда. Очень важно, как полузащитники снабжают тебя мячом. Думаю, Соболев сам недоволен тем, что он показывает в «Зените». Уверен, что Александр способен на большее. Соболев — не футболист, который возьмёт мяч, пробежит с ним 35 метров, по пути обыграет нескольких соперников и забьёт гол. Это футболист штрафной площади. Если нет передач, то футболисту типа Соболева очень тяжело оформить гол. Я думаю, у Соболева есть трудности в связи с тем, как играет «Зенит». Не вижу, чтобы сейчас там много забивал Кассьерра. У «Зенита» сейчас нет столько моментов, сколько было раньше», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Комментарии
