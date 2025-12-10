Виктор Гончаренко рассказал о премиальных в «Пари НН» за стыковые матчи

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о стыковых матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге перед сезоном-2025/2026. «Пари Нижний Новгород» уступил «Сочи» по сумме двух матчей с общим счётом 3:4, но остался в РПЛ из-за прекращения деятельности подмосковных «Химок».

«И руководство приезжало, приходило, какие-то фразы находило, что всё что угодно. И даже, тут же мы можем говорить о таких вещах, там какие-то сумасшедшие премиальные были за прошлый сезон, когда с Тулой играли, там что-то один умножить на 12 премиальные были, что-то такое. А здесь прямо сказали: «Ребята, извините, вы играете с «Сочи», вам премиальные, ну, вы в прошлом году всё забрали своё», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».