Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко рассказал о премиальных в «Пари НН» за стыковые матчи

Виктор Гончаренко рассказал о премиальных в «Пари НН» за стыковые матчи
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о стыковых матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге перед сезоном-2025/2026. «Пари Нижний Новгород» уступил «Сочи» по сумме двух матчей с общим счётом 3:4, но остался в РПЛ из-за прекращения деятельности подмосковных «Химок».

«И руководство приезжало, приходило, какие-то фразы находило, что всё что угодно. И даже, тут же мы можем говорить о таких вещах, там какие-то сумасшедшие премиальные были за прошлый сезон, когда с Тулой играли, там что-то один умножить на 12 премиальные были, что-то такое. А здесь прямо сказали: «Ребята, извините, вы играете с «Сочи», вам премиальные, ну, вы в прошлом году всё забрали своё», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Гончаренко: все в «Пари НН» понимали, что ни одного шанса нет у команды, что вылетит в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android