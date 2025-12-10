Гарет Бэйл пожелал Сон Хын Мину удачи в «Лос-Анджелесе»

Бывший игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл пожелал удачи нападающему «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мину. Южнокореец присоединился к команде летом 2025 года, а Бэйл провёл в клубе сезон-2022/2023, ставший последним в его карьере.

Также Бэйл высоко оценил игру Мина за «Тоттенхэм Хотспур», в котором тот играл в период с 2015 по 2025 год. За лондонский клуб Сон провёл 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 голевую передачу. Его последним официальным матчем за команду стал финал Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Привет, Сонни! Хочу от всей души поздравить тебя с потрясающим периодом, проведённым здесь, в «Тоттенхэме». Не многим игрокам удаётся уйти из клуба, завоевав трофей в своей последней игре. Ты – живая легенда здесь. Я надеюсь, что ты наслаждаешься этим вечером. Ты заслуживаешь всех оваций в свой адрес. Желаю тебе удачи с моим бывшим клубом, и надеюсь, что ты сможешь завоевать титул и там», — сказал Бэйл в видео, опубликованном в социальных сетях «Тоттенхэма».