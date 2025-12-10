Скидки
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Забарный не отказывался играть с Сафоновым в матче с «Ренном» — Le Parisien

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный не отказывался играть вместе с Матвеем Сафоновым в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0). Об этом сообщает онлайн-издание Le Parisien, утверждая, что в парижском клубе с гневом опровергли утверждения о том, что украинец не захотел выходить на одно поле с россиянином.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

Забарный стал игроком «ПСЖ» прошлым летом. Ранее защитник выступал за «Борнмут». Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024-го. Матч с «Ренном» стал для него первым в текущем сезоне.

Отметим, что до перехода Забарного в «ПСЖ» средства массовой информации сообщали, что у Ильи могут возникнуть проблемы в клубе из-за наличия в команде Сафонова.

