Забарный не отказывался играть с Сафоновым в матче с «Ренном» — Le Parisien
Защитник «ПСЖ» Илья Забарный не отказывался играть вместе с Матвеем Сафоновым в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0). Об этом сообщает онлайн-издание Le Parisien, утверждая, что в парижском клубе с гневом опровергли утверждения о том, что украинец не захотел выходить на одно поле с россиянином.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28' 2:0 Маюлу – 39' 3:0 Кварацхелия – 67' 4:0 Мбайе – 88' 5:0 Рамуш – 90+1'
Удаления: нет / Жаке – 74'
Забарный стал игроком «ПСЖ» прошлым летом. Ранее защитник выступал за «Борнмут». Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024-го. Матч с «Ренном» стал для него первым в текущем сезоне.
Отметим, что до перехода Забарного в «ПСЖ» средства массовой информации сообщали, что у Ильи могут возникнуть проблемы в клубе из-за наличия в команде Сафонова.
