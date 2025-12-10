Забарный не отказывался играть с Сафоновым в матче с «Ренном» — Le Parisien

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный не отказывался играть вместе с Матвеем Сафоновым в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0). Об этом сообщает онлайн-издание Le Parisien, утверждая, что в парижском клубе с гневом опровергли утверждения о том, что украинец не захотел выходить на одно поле с россиянином.

Забарный стал игроком «ПСЖ» прошлым летом. Ранее защитник выступал за «Борнмут». Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024-го. Матч с «Ренном» стал для него первым в текущем сезоне.

Отметим, что до перехода Забарного в «ПСЖ» средства массовой информации сообщали, что у Ильи могут возникнуть проблемы в клубе из-за наличия в команде Сафонова.