Иван Сергеев высказался о своей игре в центре поля в матче со «Спартаком»
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о своей игре в центре поля в матче 18-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». После перерыва Сергеев поднялся в атаку и стал автором забитого мяча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«В центре поля я играл (в последний раз. — Прим. «Чемпионата») ещё на детско-юношеском уровне, но сейчас ситуация непривычная, много больных, травмированных, и я вынужден был сыграть «восьмёрку».
Глебов и Миранчук были не готовы, и меня вынужденно туда поставили. При атаках я должен был играть «десятку», а при обороне располагаться в низком блоке, — сказал Сергеев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
10:52
-
10:52
-
10:46
-
10:32
-
10:32
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:13
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:50
-
08:49
-
08:40
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
08:07
-
08:01
-
08:01