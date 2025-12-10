Скидки
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Иван Сергеев высказался о своей игре в центре поля в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о своей игре в центре поля в матче 18-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». После перерыва Сергеев поднялся в атаку и стал автором забитого мяча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«В центре поля я играл (в последний раз. — Прим. «Чемпионата») ещё на детско-юношеском уровне, но сейчас ситуация непривычная, много больных, травмированных, и я вынужден был сыграть «восьмёрку».

Глебов и Миранчук были не готовы, и меня вынужденно туда поставили. При атаках я должен был играть «десятку», а при обороне располагаться в низком блоке, — сказал Сергеев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

«Судьи опять обосрались». Владимир Быстров — о главном в 18-м туре РПЛ
