Иван Сергеев высказался о своей игре в центре поля в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о своей игре в центре поля в матче 18-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». После перерыва Сергеев поднялся в атаку и стал автором забитого мяча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«В центре поля я играл (в последний раз. — Прим. «Чемпионата») ещё на детско-юношеском уровне, но сейчас ситуация непривычная, много больных, травмированных, и я вынужден был сыграть «восьмёрку».

Глебов и Миранчук были не готовы, и меня вынужденно туда поставили. При атаках я должен был играть «десятку», а при обороне располагаться в низком блоке, — сказал Сергеев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».