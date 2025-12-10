«Ливерпуль» выиграл без Салаха на выезде в Лиге чемпионов впервые с 2009 года

Английский «Ливерпуль» одержал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» со счётом 1:0. В заявке отсутствовал египетский нападающий Мохамед Салах, который ранее вступил в открытый конфликт с главным тренером Арне Слотом. Таким образом, «Ливерпуль» выиграл в выездном матче Лиги чемпионов без участия Мохамеда Салаха впервые с ноября 2009 года. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Отмечается, что матч в Венгрии с местным «Дебреценом» (1:0) в ноябре 2009 года стал последним для Джейми Каррагера за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 12 очков за шесть матчей.