Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Галатасарай»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» из чемпионата Франции и турецкий «Галатасарай». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра игру обслуживал Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте. На 50-й минуте опорник хозяев Денис Закария не реализовал пенальти. На 68-й минуте нападающий Фоларин Балогун открыл счёт в матче.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ «Монако» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Галатасарай» примет мадридский «Атлетико».