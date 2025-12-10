Скидки
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Галатасарай»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Галатасарай»
Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» из чемпионата Франции и турецкий «Галатасарай». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра игру обслуживал Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Балогун – 68'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте. На 50-й минуте опорник хозяев Денис Закария не реализовал пенальти. На 68-й минуте нападающий Фоларин Балогун открыл счёт в матче.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ «Монако» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Галатасарай» примет мадридский «Атлетико».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Новости. Футбол
