Слишкович — о словах Соболева: сегодня говоришь о раздевалке «Спартака», завтра — «Зенита»

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович подверг критике бывшего форварда красно-белых Александра Соболева, который вынес в публичное пространство историю с отстранением перед финалом Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1). Серб недоволен тем, что Соболев раскрыл общественности внутренние процессы в команде.

«Мне было нетрудно работать с Соболевым в «Спартаке». Жалел только о том, что Александр рассказал журналисту вещи, которые происходили в красно-белой команде. Это были Аршавин и Радимов? Но в тот момент они были как журналисты. Если ты сегодня рассказываешь, что было в раздевалке «Спартака», значит, завтра расскажешь, что было в раздевалке «Зенита». Александру не 15 лет. Не позволяй, чтобы тобой манипулировали. Плюс он своими словами подтвердил моё решение, что я был прав», — сказал Слишкович в подкасте «‎Премьер-лига несправедливости».

Ранее Александр Соболев рассказал историю, как Слишкович отстранил его от команды на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» в сезоне-2023/2024. После вылета красно-белых из турнира Соболев написал тренеру сообщение: «Финал вместе на диване посмотрим».

Полная версия подкаста:

