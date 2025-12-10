Александр Бубнов определил явного фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил фаворита чемпионской гонки в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. На зимний перерыв лидером чемпионата ушёл «Краснодар». «Быки» набрали на одно очко больше идущего следом «Зенита». Тройку лидеров с 37 очками замыкает «Локомотив», ЦСКА — четвёртый (36).

— «Краснодар» одержал победу над ЦСКА, и поэтому «Зенит» уходит на перерыв всё-таки на второй позиции. А неожиданность, что «Локомотив» третий?

— По игре нет. Точно так по игре не неожиданно, что «Краснодар» на первом месте. Если бы сейчас чемпионат заканчивался и нужно было бы определить чемпиона, 100% они [выиграли бы РПЛ]. И последняя игра это показала.

Что касается ЦСКА и «Локомотива», то эти команды будут бороться, ну и «Зенит», естественно, за тройку и за чемпионство. Но «Зенит» сейчас не явный фаворит. Фаворит по игре сейчас «Краснодар». Однозначно, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».