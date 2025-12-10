Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов определил явного фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Александр Бубнов определил явного фаворита чемпионской гонки в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил фаворита чемпионской гонки в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. На зимний перерыв лидером чемпионата ушёл «Краснодар». «Быки» набрали на одно очко больше идущего следом «Зенита». Тройку лидеров с 37 очками замыкает «Локомотив», ЦСКА — четвёртый (36).

— «Краснодар» одержал победу над ЦСКА, и поэтому «Зенит» уходит на перерыв всё-таки на второй позиции. А неожиданность, что «Локомотив» третий?
— По игре нет. Точно так по игре не неожиданно, что «Краснодар» на первом месте. Если бы сейчас чемпионат заканчивался и нужно было бы определить чемпиона, 100% они [выиграли бы РПЛ]. И последняя игра это показала.

Что касается ЦСКА и «Локомотива», то эти команды будут бороться, ну и «Зенит», естественно, за тройку и за чемпионство. Но «Зенит» сейчас не явный фаворит. Фаворит по игре сейчас «Краснодар». Однозначно, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил единицу «Динамо» за матч со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android