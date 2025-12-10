Скидки
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Максим Митрофанов раскрыл, когда состоится исполком РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что исполком организации состоится 26 декабря. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова Митрофанова.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза — главный руководящий орган организации. Исполком выполняет различные функции, которые связаны с законодательной деятельностью, организацией соревнований, контролем за деятельностью субъектов футбола в России и международным сотрудничеством.

После 18 туров Мир РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

