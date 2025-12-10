Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Реала» Марсело рассказал, какой матч был самым тяжёлым в его карьере

Бывший игрок «Реала» Марсело рассказал, какой матч был самым тяжёлым в его карьере
Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело стал гостем подкаста Under The Goalposts, ведущим которого является другая легенда «Королевского клуба», бывший вратарь Икер Касильяс. В нём он рассказал, какой матч был самым тяжёлым в его карьере.

«Поражение со счётом 5:0 от «Барсы» на «Камп Ноу» в 2010 году. Чёрт, мы даже мяча не видели, в тот день у нас были завязаны глаза. Я сказал себе: «Что происходит?» Боже мой, там были Хави, Иньеста, Месси, Педро – все! Педро – не многие люди помнят его. Но он был очень сильным», – рассказал Марсело.

Касильяс также подчеркнул, что тогда они играли «против лучшей «Барсы» в истории».

Испания - Примера . 13-й тур
29 ноября 2010, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Хави – 10'     2:0 Родригес – 18'     3:0 Вилья – 55'     4:0 Вилья – 58'     5:0 Хеффрен – 90+1'    
Удаления: нет / Рамос – 90+3'
