Бывший игрок «Реала» Марсело рассказал, какой матч был самым тяжёлым в его карьере
Поделиться
Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело стал гостем подкаста Under The Goalposts, ведущим которого является другая легенда «Королевского клуба», бывший вратарь Икер Касильяс. В нём он рассказал, какой матч был самым тяжёлым в его карьере.
«Поражение со счётом 5:0 от «Барсы» на «Камп Ноу» в 2010 году. Чёрт, мы даже мяча не видели, в тот день у нас были завязаны глаза. Я сказал себе: «Что происходит?» Боже мой, там были Хави, Иньеста, Месси, Педро – все! Педро – не многие люди помнят его. Но он был очень сильным», – рассказал Марсело.
Касильяс также подчеркнул, что тогда они играли «против лучшей «Барсы» в истории».
Испания - Примера . 13-й тур
29 ноября 2010, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Хави – 10' 2:0 Родригес – 18' 3:0 Вилья – 55' 4:0 Вилья – 58' 5:0 Хеффрен – 90+1'
Удаления: нет / Рамос – 90+3'
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
12:25
-
12:24
-
12:19
-
12:16
-
12:03
-
12:03
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:22
-
11:20
-
11:16
-
11:16
-
11:10
-
11:06
-
10:52
-
10:52
-
10:46
-
10:32
-
10:32
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:13
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:38
-
09:30