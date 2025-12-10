Тьерри Анри объяснил, в чём был неправ раскритиковавший Арне Слота Мохамед Салах

Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о сложившейся вокруг вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха ситуации. Ранее египтянин обвинил главного тренера «красных» Арне Слота в неуважении. Из-за этого Салах пропустил матч с «Интером» в Лиге чемпионов, который «Ливерпуль» выиграл со счётом 1:0.

«‎Когда ты играешь за клуб, ты должен защищать его любой ценой. Что бы ни происходило внутри, ты защищаешь клуб — своих партнёров, тренера, персонал. Ты можешь злиться, расстраиваться, не соглашаться…

Но не выносить на публику грязное бельё, особенно когда клуб переживает трудные времена‎», — сказал Анри в опубликованном в социальных сетях видео.