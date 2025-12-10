Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии игры 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Матч пройдёт сегодня, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Величайших игроков, которые остаются такими в истории на протяжении последнего десятилетия — Кевина Де Брёйне, Уокера, Гюндогана, Стоунза — здесь нет. У нас много новичков, которые хотят испытать те же чувства, что и футболисты прошлого. Они хотят знать, что могут сделать то, что сделали те игроки.

«Бернабеу» — хорошее место, чтобы проявить себя и показать, чего вы стоите как команда», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» в социальной сети X.