Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в ЛЧ

Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии игры 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Матч пройдёт сегодня, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Величайших игроков, которые остаются такими в истории на протяжении последнего десятилетия — Кевина Де Брёйне, Уокера, Гюндогана, Стоунза — здесь нет. У нас много новичков, которые хотят испытать те же чувства, что и футболисты прошлого. Они хотят знать, что могут сделать то, что сделали те игроки.

«Бернабеу» — хорошее место, чтобы проявить себя и показать, чего вы стоите как команда», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» в социальной сети X.

Исторический матч «Реал» — «Ман Сити» и «ПСЖ» в шкуре «Арсенала»
