Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гончаренко: думал, что Бувач пришёл с надеждой, что будет главным тренером «Динамо» Москва

Гончаренко: думал, что Бувач пришёл с надеждой, что будет главным тренером «Динамо» Москва
Белорусский специалист Виктор Гончаренко высказался о работе спортивного директора московского «Динамо» Желько Бувача в качестве тренера.

«Я видел, как Бувач тренирует «Боруссию» Клоппа. Это смотрелось просто великолепно. Клопп стоял, мне показалось, что закурил, на самом деле карандаш и блокнот — он записывал возле углового. Бувач проводил все тренировки. Тренировки смотрелись просто великолепно. Там была и высокая линия, там прессинг, там переходные фазы. Там настолько интенсивно всё это было, что мне показалось, что он выжал из команды всё на тот момент, когда уже, по-моему, Клопп и ушёл через полгода из этой команды. Но сам тренировочный процесс достаточно качественный был. Вёл этот тренировочный процесс Бувач. И потом они ушли [в «Ливерпуль»].

Мне показалось, что Бувач пришёл в «Динамо» с надеждой… Насколько в прессе есть, у них какой-то конфликт с Клоппом, они после этого конфликта ещё что-то склеивали, после этого уже последнего раза, по-моему, не смогли склеить. И Бувач пришёл, я думал, что он с надеждой или с верой, или с пониманием, что будет главным тренером «Динамо» Москва. Но я думаю, что выжигание и второго, помощника тоже произошло. Сейчас он, мне кажется, блестяще чувствует себя», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
