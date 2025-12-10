Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Челси» проиграл в Лиге чемпионов, ведя в счёте после первого тайма, впервые за 42 матча

Английский «Челси» уступил итальянской «Аталанте» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2. «Синие» выигрывали после первого тайма — 1:0. Таким образом, это поражение стал первым за 42 матча Лиги чемпионов, в которых «Челси» вёл в счёте к перерыву. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 25'     1:1 Скамакка – 55'     2:1 Де Кетеларе – 83'    

Отмечается, что в прошлый раз «Челси» проиграл, когда вёл в счёте после первого тайма в Лиге чемпионов, в матче со швейцарским «Базелем» (1:2) в сентябре 2013 года. В дальнейшем 37 из 41 подобных матчей для «синих» стали победными и четыре завершились вничью.

В матче с «Аталантой» счёт открыл нападающий «Челси» Жоао Педро на 25-й минуте. Во втором тайме в составе итальянской команды отличились Джанлука Скамакка и Шарль Де Кетеларе.

Комментарии
