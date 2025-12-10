«Челси» проиграл в Лиге чемпионов, ведя в счёте после первого тайма, впервые за 42 матча

Английский «Челси» уступил итальянской «Аталанте» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2. «Синие» выигрывали после первого тайма — 1:0. Таким образом, это поражение стал первым за 42 матча Лиги чемпионов, в которых «Челси» вёл в счёте к перерыву. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Отмечается, что в прошлый раз «Челси» проиграл, когда вёл в счёте после первого тайма в Лиге чемпионов, в матче со швейцарским «Базелем» (1:2) в сентябре 2013 года. В дальнейшем 37 из 41 подобных матчей для «синих» стали победными и четыре завершились вничью.

В матче с «Аталантой» счёт открыл нападающий «Челси» Жоао Педро на 25-й минуте. Во втором тайме в составе итальянской команды отличились Джанлука Скамакка и Шарль Де Кетеларе.