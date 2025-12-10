Марсело — о Винисиусе: думаю, ему нужно помолчать

Бывший игрок мадридского «Реала» Марсело рассказал, на чём стоит сфокусироваться нападающему «Королевского клуба» Винисиусу Жуниору. В подкасте Under The Goalposts легендарного вратаря Икера Касильяса он посоветовал бразильцу сфокусироваться на игре и позволить говорить другим, а не говорить самому.

«Сейчас его интеллект и скорость передач неоспоримы. Что происходит за кулисами? Я не тот, кто может давать советы. Когда ты в «Реале», ты в центре внимания, мы все были в центре внимания.

Ситуация с Винисиусом немного сложнее. Разговоры с людьми, с тренерами… Это проблема для самого себя. Думаю, ему самому нужно помолчать, тренироваться, играть, забивать голы и позволить им говорить, говорить, говорить… Сохранять спокойствие, что он сейчас и делает», – приводит слова Марсело Yahoo Sports.