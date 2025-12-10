Два пенальти и автогол — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Славия»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английский «Тоттенхэм» и чешская «Славия». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты английского клуба.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 26-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник пражской команды Давид Зима. На 50-й минуте полузащитник Мохаммед Кудус удвоил преимущество лондонцев, реализовав пенальти. На 80-й минуте полузащитник Хави Симонс с пенальти довёл счёт до крупного.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ «Тоттенхэм» примет «Боруссию» Дортмунд. Встреча состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Славия» дома сыграет с испанской «Барселоной».