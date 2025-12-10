Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Два пенальти и автогол — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Славия»

Два пенальти и автогол — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Славия»
Комментарии

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английский «Тоттенхэм» и чешская «Славия». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты английского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Зима – 26'     2:0 Кудус – 50'     3:0 Симонс – 79'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 26-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник пражской команды Давид Зима. На 50-й минуте полузащитник Мохаммед Кудус удвоил преимущество лондонцев, реализовав пенальти. На 80-й минуте полузащитник Хави Симонс с пенальти довёл счёт до крупного.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ «Тоттенхэм» примет «Боруссию» Дортмунд. Встреча состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Славия» дома сыграет с испанской «Барселоной».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
