Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Нет вау-эффекта». Слишкович оценил игру «Зенита»

«Нет вау-эффекта». Слишкович оценил игру «Зенита»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил уровень игры «Зенита». Он считает, что футбол сине-бело-голубых нельзя назвать доминирующим, игра команды Сергей Семака не вызывает «вау-эффект».

«Футбол «Зенита» нельзя назвать доминирующим. Нет какого-то вау-эффекта. Временами на игру команды смотреть тяжело. Но они добиваются цели, побеждают. Не уверен, что «Зенит» был бы на втором месте в таблице, будь у них другой тренер, а не Семак. Мне нравится, что «Зенит», несмотря на временами достаточно скучный футбол, добивается нужного результата», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полный выпуск подкаста:

