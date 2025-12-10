Тернавский объяснил, почему Вадим Романов не может быть главным тренером «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский объяснил, почему Вадим Романов не может быть главным тренером красно-белых. Сейчас Романов исполняет обязанности главного тренера первой команды «Спартака».

«По тем играм, которые сыграл «Спартак» с Романовым, думаю, его не оставят главным. Если бы он три игры из четырёх выиграл, могло бы быть всё хорошо. А так проиграли «Балтике», с «Динамо» ничья.

Чтобы тренера назначить в «Спартак», он должен где-то поработать. Романов ещё нигде не работал в большом футболе — только в академии. Не хватает опыта. Если бы он поработал хотя бы во Второй лиге или Первой. В академии бегают пацаны с шести-восьми лет до 18, а тут взрослые люди. Он пока ещё не готов к самостоятельной работе. Почитал его биографию — поиграл он максимум во Второй лиге, Липецк, Орёл. После этого — в академию «Спартака». Ещё рановато», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.