Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский объяснил, почему Вадим Романов не может быть главным тренером «Спартака»

Тернавский объяснил, почему Вадим Романов не может быть главным тренером «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский объяснил, почему Вадим Романов не может быть главным тренером красно-белых. Сейчас Романов исполняет обязанности главного тренера первой команды «Спартака».

«По тем играм, которые сыграл «Спартак» с Романовым, думаю, его не оставят главным. Если бы он три игры из четырёх выиграл, могло бы быть всё хорошо. А так проиграли «Балтике», с «Динамо» ничья.

Чтобы тренера назначить в «Спартак», он должен где-то поработать. Романов ещё нигде не работал в большом футболе — только в академии. Не хватает опыта. Если бы он поработал хотя бы во Второй лиге или Первой. В академии бегают пацаны с шести-восьми лет до 18, а тут взрослые люди. Он пока ещё не готов к самостоятельной работе. Почитал его биографию — поиграл он максимум во Второй лиге, Липецк, Орёл. После этого — в академию «Спартака». Ещё рановато», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Что тут спорного?» Быстров — об удалении Мойзеса в матче «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android