Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Григорян: кого бы «Динамо» ни выбрало в главные тренеры, он никогда не будет уровня Бувача

Комментарии

Российский специалист Александр Григорян высказался о должности главного тренера московского «Динамо». В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.

«Кого бы «Динамо» московское ни выбрало в главные тренеры, этот тренер никогда не будет уровня Бувача, то есть уровня их спортивного директора», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Боснийский специалист Желько Бувач работает в должности спортивного директора «Динамо» с февраля 2020 года.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (40).

