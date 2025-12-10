Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: «Локомотив» сделает всё, чтобы и Баринова не отдать, и ЦСКА насрать

Владимир Быстров: «Локомотив» сделает всё, чтобы и Баринова не отдать, и ЦСКА насрать
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о ситуации, сложившейся вокруг капитана и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ранее сообщалось, что Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом» и, вероятнее всего, перейдёт в ЦСКА либо на правах свободного агента следующим летом, либо за компенсацию со стороны армейцев этой зимой.

«То, что Баринов — легенда клуба, свой воспитанник, всю футбольную жизнь отдал «Локомотиву», никто про это не подумает. Никому этот € 1 млн не нужен, здесь нельзя усиливать конкурента. Будут изо всех сил делать, чтобы и Баринова не отдать, и насрать сопернику. Так было с Круговым в «Зените», когда его отправили во вторую команду. Я бы так не сделал, потому что я нормальный.

По уходу Баринова из «Локомотива», думаю, уже точка пройдена. Если там есть здравые люди, нужно брать этот миллион и отпускать человека играть, а не мариновать в «Локомотиве-2», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

