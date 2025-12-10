Скидки
Дюков ответил, насколько сложно руководить российским футболом в течение шести лет

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о сложностях в работе.

– Александр Валерьевич, Вы шесть лет находитесь во главе российского футбола. Насколько сложно руководить самым популярным видом спорта и справляться с неизбежным давлением, ведь любое футбольное событие обсуждается миллионами людей?
– Сказать, что руководить РФС легко, было бы неправдой. Говорить, что тяжело, стало бы попыткой пожаловаться. Любой крупной структурой руководить по-своему сложно. Тем более российский футбол, как вы справедливо отметили, привлекает очень много внимания и вызывает много эмоций у миллионов болельщиков. Но я работаю в футболе достаточно давно, привык к эмоциям вокруг футбольных событий, в том числе к негативным.

Меня всегда мотивирует масштаб тех позитивных изменений, которые я могу произвести на своём посту. Эта же мотивация была у меня, когда я впервые выдвигался на пост президента РФС и затем продлевал свои полномочия. У российского футбола есть стратегия развития до 2030 года. Реализовать её – сложная, амбициозная, но интересная задача. Над её решением команда РФС и работает. В том числе для решения этой задачи мы начали несколько крупных проектов развития в российском футболе, которые уже дают ощутимый результат, — приводит слова Дюкова официальный сайт олимпийского комитета России.

