Президент РФС Дюков рассказал о развитии футбольной инфраструктуры в России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопросы о развитии футбольной инфраструктуры в России.

– Для развития футбола – и профессионального, и массового – очень важно развитие инфраструктуры. В России есть замечательные стадионы – наследие чемпионата мира. Какие ещё задачи вы видите в части развития футбольной инфраструктуры в России?

– Давайте начнём не с планов, а с того, что уже сделано. Футбольный центр «Мацеста» после чемпионата мира — 2018 пришёл в запустение. Территорию даже планировали передать под жилую застройку. В 2022 году РФС выкупил базу, восстановил её за собственный счёт. Теперь в «Мацесте» снова футбольная жизнь – детско-юношеские соревнования, турниры, сборы. Этот центр будем развивать. Построим гостиницу вместимостью до 300 человек, с собственной столовой, тренажёрным залом и зоной реабилитации. Ещё один крупный проект в Сочи – национальный центр подготовки сборных команд. Ждём передачи земельных участков в собственность РФС. Поручение об этом дал президент России.

В Москве планируем строительство Национального центра по подготовке сборных команд со штаб-квартирой РФС. Сейчас в Нижних Мневниках практически завершены проектно-изыскательные работы. Помимо здания на 2200 человек, будет четыре полноразмерных поля, из которых три – с натуральным гибридным газоном. На одном из полей установим систему VAR, чтобы тренировать судей. Ввод комплекса в эксплуатацию ожидаем в 2027 году.

– Оказывает ли РФС поддержку регионам в плане развития инфраструктуры?

– Безусловно. Например, с 2020 года РФС поставил в регионы 33 полноразмерных поля и более сотни полей меньшего размера. Наши возможности в этом плане, увы, ограничены. Но мы продолжаем точечно развивать инфраструктуру региональных центров. Например, в Ярославле сотрудничаем с клубом «Шинник». Здесь уложены два полноразмерных поля с искусственным покрытием последнего поколения. Установили освещение, закупили технику для обслуживания газона. Ещё два поля отправили в Новокузнецк. Большой проект запустили в Дагестане, где совместно с правительством республики строим региональный центр. Четыре поля с искусственным покрытием, два – с натуральным, плюс административно-бытовой корпус.

Ещё в 2019 году одной из ключевых задач мы определили выстраивание регулярного взаимодействия с регионами при реализации проектов РФС. Тогда же подписали 73 соглашения с регионами, создали 61 рабочую группу из представителей высшей власти регионов, региональных федераций футбола и РФС. Это дало серьёзный импульс развитию массового футбола, улучшило качество подготовки резерва. Мы смогли выстроить систему коммуникации, что значительно облегчает интеграцию проектов РФС на региональный уровень. В конце 2024 года мы определили список из 28 субъектов РФ, в которых футбол уже высоко развит, и перспективные регионы, которые могут вывести его на более качественный уровень. С ними подписываем новые соглашения о развитии футбола. Этот список не «закрытый». Мы готовы сотрудничать и с другими регионами, если с их стороны видим такое желание, — приводит слова Дюкова официальный сайт Олимпийского комитета России.