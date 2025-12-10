Бубнов: «Балтика» может остаться в топ-3 РПЛ, но всё будет решаться после перерыва

Футбольный эксперт Александр Бубнов попробовал определить, на каком месте калининградская «Балтика» завершит текущий сезон Мир РПЛ. На перерыв команда Андрея Талалаева ушла, занимая пятое место в таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

— «Балтика» в трёх очках от третьего места. Есть шансы на тройку? По турнирной таблице есть.

— По турнирной таблице… Да, но у них будет решаться всё после перерыва. Потому что сразу после они играют с «Зенитом». И там две команды тоже непростые, если они их удачно пройдут, то да.

А если нет, то могут отвалиться. И будут в лучшем случае бороться между шестёркой и восьмёркой, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».