Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал работу в обороне Гринвуда

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал работу в обороне Гринвуда
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал недостаточную отработку в обороне нападающего клуба Мэйсона Гринвуда. В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Юнионом» (2:3) англичанин забил два гола и отдал голевую передачу, после чего он был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА. Тем не менее итальянец высказал недовольство по поводу его игры в обороне в конце матча, когда «Юнион» несколько раз почти сравнял счёт.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Халаили – 5'     1:1 Пайшао – 15'     1:2 Гринвуд – 41'     1:3 Гринвуд – 58'     2:3 Халаили – 71'    

«Да, я считаю его одним из лучших нападающих в Европе. Но даже ему, когда мы ведём 3:1, нужно научиться контролировать мяч, не форсировать события и не терять владение. И это не такое уж необоснованное требование, это не означает, что мы недовольны Гринвудом. Он отличный игрок, но я думаю, что в такие моменты ему также нужно приложить усилия, чтобы дольше удерживать мяч, чтобы дать нам немного больше пространства для манёвра, быть более стабильным в обороне, по крайней мере, сохранить свою позицию», – приводит слова Де Дзерби RMCsport.

Материалы по теме
Видео
Дубль Гринвуда — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Юнион» — «Марсель»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android