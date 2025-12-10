Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал работу в обороне Гринвуда

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал недостаточную отработку в обороне нападающего клуба Мэйсона Гринвуда. В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Юнионом» (2:3) англичанин забил два гола и отдал голевую передачу, после чего он был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА. Тем не менее итальянец высказал недовольство по поводу его игры в обороне в конце матча, когда «Юнион» несколько раз почти сравнял счёт.

«Да, я считаю его одним из лучших нападающих в Европе. Но даже ему, когда мы ведём 3:1, нужно научиться контролировать мяч, не форсировать события и не терять владение. И это не такое уж необоснованное требование, это не означает, что мы недовольны Гринвудом. Он отличный игрок, но я думаю, что в такие моменты ему также нужно приложить усилия, чтобы дольше удерживать мяч, чтобы дать нам немного больше пространства для манёвра, быть более стабильным в обороне, по крайней мере, сохранить свою позицию», – приводит слова Де Дзерби RMCsport.