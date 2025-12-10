Иран и Египет выступили против матча в поддержку ЛГБТ* на чемпионате мира

Федерации футбола Ирана и Египта обратились в ФИФА, чтобы выразить своё несогласие с проведением матча национальных команд на чемпионате мира 2026 года в поддержку ЛГБТ*. Об этом сообщил Daily Mail.

Отмечается, что президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж осудил этот шаг как «необоснованное поведение, поддерживающее определённую группу», добавив, что и Тегеран, и Каир сообщили о своих возражениях в ФИФА.

Египетская футбольная ассоциация направила официальное письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрёму, в котором сообщила, что она «полностью отвергает» любые инициативы, связанные с подобной поддержкой во время матча, поскольку они прямо противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям в регионе, особенно в арабском и исламском обществах. Иран занял аналогичную позицию, заявив, что этот шаг является нарушением правил ФИФА, которые запрещают политические, религиозные или идеологические высказывания на стадионах.

Встреча Ирана и Египта запланирована на 26 июня в Сиэтле. Акции во время матча были анонсированы ещё до того, как стало известно, какие национальные команды сыграют в этой встрече.

* движение признано в РФ экстремистским и запрещено.