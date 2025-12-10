РПЛ опубликовала расписание матчей после зимней паузы

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей с 19-го по 22-й тур, которые пройдут после зимнего перерыва. Возобновится чемпионат России игрой между «Зенитом» и «Балтикой», которая состоится 27 февраля. Начало — в 19:30 мск.

На зимний перерыв лидером чемпионата РПЛ ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).

На последних местах в таблице расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12). Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».