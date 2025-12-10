Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определено расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Определено расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Расписание матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (время — московское):

3 марта, вторник

20:00. «Балтика» – «Зенит».

4 марта, среда

18:30. «Ростов» – «Динамо» Махачкала;
18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург».

5 марта, четверг

18:30 «Арсенал» Тула – «Локомотив».

Расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (время — московское):

4 марта, среда

20:45. ЦСКА – «Краснодар».

5 марта, четверг

20:45. «Динамо» Москва – «Спартак».

17 марта, вторник

20:45. «Краснодар» – ЦСКА.

18 марта, среда

20:45. «Спартак» – «Динамо» Москва.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
Фото
РПЛ опубликовала расписание матчей после зимней паузы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android