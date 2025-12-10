Определено расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Расписание матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (время — московское):
3 марта, вторник
20:00. «Балтика» – «Зенит».
4 марта, среда
18:30. «Ростов» – «Динамо» Махачкала;
18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург».
5 марта, четверг
18:30 «Арсенал» Тула – «Локомотив».
Расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (время — московское):
4 марта, среда
20:45. ЦСКА – «Краснодар».
5 марта, четверг
20:45. «Динамо» Москва – «Спартак».
17 марта, вторник
20:45. «Краснодар» – ЦСКА.
18 марта, среда
20:45. «Спартак» – «Динамо» Москва.