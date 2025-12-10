Определено расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Расписание матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (время — московское):

3 марта, вторник

20:00. «Балтика» – «Зенит».

4 марта, среда

18:30. «Ростов» – «Динамо» Махачкала;

18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург».

5 марта, четверг

18:30 «Арсенал» Тула – «Локомотив».

Расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (время — московское):

4 марта, среда

20:45. ЦСКА – «Краснодар».

5 марта, четверг

20:45. «Динамо» Москва – «Спартак».

17 марта, вторник

20:45. «Краснодар» – ЦСКА.

18 марта, среда

20:45. «Спартак» – «Динамо» Москва.

