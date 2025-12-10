Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
«Люблю тебя как игрока «Ливерпуля». Джейми Каррагер извинился перед Мохамедом Салахом

«Люблю тебя как игрока «Ливерпуля». Джейми Каррагер извинился перед Мохамедом Салахом
Футбольный эксперт Джейми Каррагер принёс извинения вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Ранее Каррагер в жёсткой форме раскритиковал выступление египтянина, в котором футболист «красных» пожаловался на неуважение со стороны главного тренера команды Арне Слота.

«Мо, прости, если расстроил. Я люблю тебя как игрока «Ливерпуля», но тебе нужно вести себя прилично за пределами поля», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Мохамед Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи.

