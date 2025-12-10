«Люблю тебя как игрока «Ливерпуля». Джейми Каррагер извинился перед Мохамедом Салахом

Футбольный эксперт Джейми Каррагер принёс извинения вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Ранее Каррагер в жёсткой форме раскритиковал выступление египтянина, в котором футболист «красных» пожаловался на неуважение со стороны главного тренера команды Арне Слота.

«Мо, прости, если расстроил. Я люблю тебя как игрока «Ливерпуля», но тебе нужно вести себя прилично за пределами поля», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Мохамед Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи.