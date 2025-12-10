Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло сравнил «Ливерпуль» с «ПСЖ»

Фабио Капелло сравнил «Ливерпуль» с «ПСЖ»
Комментарии

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России по футболу Фабио Капелло высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Ливерпулем». Прошедшая накануне встреча завершилась победой английской команды со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Не видел, чтобы «Ливерпуль» играл таким образом в этом году. Они напомнили мне «ПСЖ». С другой стороны, несмотря на результат, «Интер» мне понравился», — приводит слова Капелло итальянское онлайн-издание Sky Sport Italia.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль», набрав 12 очков, расположился на восьмом месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Интер» — пятый (12).

Материалы по теме
«Люблю тебя как игрока «Ливерпуля». Джейми Каррагер извинился перед Мохамедом Салахом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android