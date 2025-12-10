Фабио Капелло сравнил «Ливерпуль» с «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России по футболу Фабио Капелло высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Ливерпулем». Прошедшая накануне встреча завершилась победой английской команды со счётом 1:0.

«Не видел, чтобы «Ливерпуль» играл таким образом в этом году. Они напомнили мне «ПСЖ». С другой стороны, несмотря на результат, «Интер» мне понравился», — приводит слова Капелло итальянское онлайн-издание Sky Sport Italia.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль», набрав 12 очков, расположился на восьмом месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Интер» — пятый (12).