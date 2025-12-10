Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Слишкович: может быть, Семак устал работать в «Зените». Я бы на его месте тоже устал

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак — не только тренер, но и руководитель. «Зенит» — топовый клуб по меркам РПЛ. Когда ты возглавляешь такую команду, ты должен понимать, что важно управлять футболистами, у которых прописаны приличные суммы в контрактах. В твоём распоряжении несколько игроков-эгоцентриков, которые думают о своих контрактах и о собственной игре. В такой ситуации важно найти человека, который будет грамотно ими управлять и руководить ими. Может быть, Семак устал, не исключаю такого. Будь я на его месте, я бы тоже устал. Всё-таки он достаточно давно работает с «Зенитом», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

