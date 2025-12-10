Погребняк: как бы Салаху ни хотелось поражения «Ливерпуля» «Интеру», они увозят три очка

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Английский клуб в гостях добыл победу со счётом 1:0.

«С последними новостями фаворитом был «Интер». Все думали, что итальянский клуб забьёт «Ливерпулю» два или три гола. Не проиграть было железным вариантом, но футбол непредсказуем. Такая классная команда даже с потерей Салаха и Гакпо сумела выстоять. «Ливерпуль» реализовал свой шанс. Как бы Салаху ни хотелось, чтобы «Ливерпуль» проиграл, но они увозят три очка (смеётся)», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.