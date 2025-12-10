Погребняк: как бы Салаху ни хотелось поражения «Ливерпуля» «Интеру», они увозят три очка
Поделиться
Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Английский клуб в гостях добыл победу со счётом 1:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'
«С последними новостями фаворитом был «Интер». Все думали, что итальянский клуб забьёт «Ливерпулю» два или три гола. Не проиграть было железным вариантом, но футбол непредсказуем. Такая классная команда даже с потерей Салаха и Гакпо сумела выстоять. «Ливерпуль» реализовал свой шанс. Как бы Салаху ни хотелось, чтобы «Ливерпуль» проиграл, но они увозят три очка (смеётся)», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:30
-
13:19
-
13:12
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:27
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:19
-
12:16
-
12:03
-
12:03
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:22
-
11:20
-
11:16
-
11:16
-
11:10
-
11:06
-
10:52
-
10:52
-
10:46