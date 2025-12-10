Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: как бы Салаху ни хотелось поражения «Ливерпуля» «Интеру», они увозят три очка

Погребняк: как бы Салаху ни хотелось поражения «Ливерпуля» «Интеру», они увозят три очка
Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Английский клуб в гостях добыл победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«С последними новостями фаворитом был «Интер». Все думали, что итальянский клуб забьёт «Ливерпулю» два или три гола. Не проиграть было железным вариантом, но футбол непредсказуем. Такая классная команда даже с потерей Салаха и Гакпо сумела выстоять. «Ливерпуль» реализовал свой шанс. Как бы Салаху ни хотелось, чтобы «Ливерпуль» проиграл, но они увозят три очка (смеётся)», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android