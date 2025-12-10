Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Павел Погребняк: «Пари НН» порадовал в последних двух матчах — всё не так безнадёжно

Павел Погребняк: «Пари НН» порадовал в последних двух матчах — всё не так безнадёжно
Комментарии

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался об удивлениях в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Банальная точка зрения — со знаком минус удивили «Спартак» с «Динамо». Ждали от них большего. Смена тренера командам результата не принесла. Будем ждать масштабные новости, пошумим в инфополе. Все на своих местах. «Пари НН» порадовал в последних двух матчах — всё не так безнадёжно. Всё у них будет хорошо. В верхней части «Балтика» — красавцы. А ещё выше стоят самые зрелищные команды на своих местах», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

