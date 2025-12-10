Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он мне важен так же, как снег в Мурманске». Слишкович ответил Талалаеву на «Слабовича»

«Он мне важен так же, как снег в Мурманске». Слишкович ответил Талалаеву на «Слабовича»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович отреагировал на выпад в свою сторону со стороны наставника «Балтики» Андрея Талалаева, который когда-то в интервью назвал его «Слабовичем» и заявил, что серб «утопил» «Оренбург».

«Мне Талалаев важен так же, как и снег в Мурманске. Когда меня спрашивали перед матчем о «Балтике», я сказал, что эта команда опасна в контратаках и на стандартных положениях. Тогда я подчеркнул, что у «Балтики» короткие позиционные атаки и что не нужно концентрироваться на позиционной обороне. Возможно, это не понравилось Талалаеву, и он разозлился. Это вопрос эго, но я ничего плохого не сказал. Талалаев хорошо использует то, чем сильна его команда. Это был комплимент в его адрес. А он, возможно, надеется, что его команда играет в тики-таку. По крайней мере, я так понял. Если бы мне коллега сказал, что мы забиваем в основном из стандартных положений, на быстрых контратаках, но при этом моя команда набрала бы больше 30 очков, я был бы очень доволен. И я бы ничего не менял. И никто «Балтике» не дарил очков, она всё завоевала своим трудом. Они дважды обыграли «Спартак», один раз — в меньшинстве. Как Талалаев принял мои слова — это его проблема, не моя. Он должен наслаждаться успехом», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android