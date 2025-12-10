Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Александр Бубнов определил, какие цели и задачи стоят перед «Спартаком» в этом сезоне РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил, какие цели и задачи стоят перед московским «Спартаком» в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

— Какие цели у «Спартака»? Ну, турнирные. Шестое место, пятое?
— Задача только Кубок. То же самое [относится] и к «Динамо». Турнирных задач [в РПЛ] никаких, потому что они точно в тройку не попадут, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После перерыва «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде. Игра 19-го тура РПЛ состоится в конце февраля.

