Гончаренко: может быть, в «Динамо» должен быть один человек, который принимает все решения

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о руководстве московского «Динамо».

«Боссы московского «Динамо» должны об одной простой вещи задуматься: почему, имея всё, столько лет не могут ничего выиграть? Я думаю, это главный вопрос, который они должны поставить. И, наверное, там масса ответов, которые мы можем найти, и им что-то подсказать, скажем так. Понятно, что там умные все люди.

И почему Гинер или Галицкий, которые принимают сами решения, и у них вот команды что-то выиграли. Гинер там вообще — самый титулованный президент, порядка 30 разных титулов. А «Динамо» за это время не выиграло ничего. И вот здесь надо задуматься: может быть, должен быть один человек, который принимает все решения, а не вот эти советы, которые разные там у «Динамо» есть», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

