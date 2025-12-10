Вирджил ван Дейк прокомментировал пенальти «Ливерпуля» в матче с «Интером»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал пенальти в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Его на 88-й минуте реализовал полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи. Ранее в матче на 32-й минуте Ибраима Конате открыл счёт, забив мяч в ворота «Интера» с углового, однако после просмотра VAR гол был отменён.

«Чистый пенальти! Не знаю, всё решает рефери… Честно говоря, я думаю, что должны были засчитать гол, забитый с углового, так что, возможно, всё честно», – приведены слова ван Дейка в аккаунте Inter_Xtra в соцсети X.

В данный момент английская команда находится на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 12 очков. В следующем туре ей предстоит сыграть с французским «Марселем», занимающим 16-е место.