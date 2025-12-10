Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк прокомментировал пенальти «Ливерпуля» в матче с «Интером»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал пенальти в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Его на 88-й минуте реализовал полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи. Ранее в матче на 32-й минуте Ибраима Конате открыл счёт, забив мяч в ворота «Интера» с углового, однако после просмотра VAR гол был отменён.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Чистый пенальти! Не знаю, всё решает рефери… Честно говоря, я думаю, что должны были засчитать гол, забитый с углового, так что, возможно, всё честно», – приведены слова ван Дейка в аккаунте Inter_Xtra в соцсети X.

В данный момент английская команда находится на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 12 очков. В следующем туре ей предстоит сыграть с французским «Марселем», занимающим 16-е место.

