Президент РФС Александр Дюков высказался о приглашении войти в состав исполкома ОКР

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о приглашении принять участие в работе исполкома Олимпийского комитета России.

«Что касается исполкома Олимпийского комитета России, то приглашение принять участие в его работе я получил от министра спорта, председателя ОКР Михаила Владимировича Дегтярёва. С удовольствием его принял. Диалог между представителями разных спортивных федераций очень важен. Мы обмениваемся опытом, делимся своими наработками с коллегами. Уверен, что наши подходы к развитию футбола могут быть востребованы и в других видах спорта. Мы всегда готовы делиться своими лучшими практиками и также с интересом изучаем опыт коллег из других федераций, — приводит слова Дюкова официальный сайт Олимпийского комитета России.