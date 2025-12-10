Григорян назвал факторы, определившие неудачные результаты «Рубина» в последних матчах

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре казанского «Рубина» в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Тройка центральных защитников во всех сочетаниях, в которых они были… Удивительно для рашидовских команд такое чудовищное количество фатальных ошибок, тогда смысл этой формации теряется.

Дальше очень сильный фактор, в последних турах ограничивавший «Рубин», это травма Иву. Причём она достаточно серьёзная — неизвестно, когда он вернётся.

Ну и самый важный фактор — это спад Даку. А так, по большому счёту давайте объективно смотреть, «Рубин» как играл, так и играет», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей.