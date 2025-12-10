Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Не думаю, что команда-проблема победит». Погребняк — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»

«Не думаю, что команда-проблема победит». Погребняк — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»
Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра состоится сегодня, 10 декабря, в Мадриде.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«К сожалению, «Реал» без Мбаппе. Его будет не хватать для зрелищности и презентабельности матча. Я буду сегодня поддерживать английскую команду. Хоть «Сити» много пропускает, но постоянно забивает на один больше. Зрелищная и результативная команда. Холанд и Фоден в бешеной форме. Хочу, чтобы Гвардиола продолжил победную серию. Не думаю, что второй матч подряд команда-проблема победит», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

