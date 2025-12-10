«Не думаю, что команда-проблема победит». Погребняк — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра состоится сегодня, 10 декабря, в Мадриде.

«К сожалению, «Реал» без Мбаппе. Его будет не хватать для зрелищности и презентабельности матча. Я буду сегодня поддерживать английскую команду. Хоть «Сити» много пропускает, но постоянно забивает на один больше. Зрелищная и результативная команда. Холанд и Фоден в бешеной форме. Хочу, чтобы Гвардиола продолжил победную серию. Не думаю, что второй матч подряд команда-проблема победит», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.