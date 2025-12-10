«Факел» показал, как проходит процесс демонтажа Центрального стадиона профсоюзов

Воронежский «Факел» опубликовал видеоролик в социальных сетях, на котором запечатлено, как проходит процесс демонтажа Центрального стадиона профсоюзов. Ранее сообщалось, что работы должны закончить в апреле 2026 года.

Видео доступно на странице «Факела» в социальной сети «ВКонтакте».

В течение ближайших нескольких лет на месте стадиона будет вестись строительство новой футбольной арены. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Факел» в Воронеже.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 21 матч. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» (41).