Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» верят, что однажды Илья Забарный и Матвей Сафонов сыграют вместе

В «ПСЖ» верят, что однажды Илья Забарный и Матвей Сафонов сыграют вместе
Комментарии

Во французском «Пари Сен-Жермен» твёрдо верят в то, что украинский защитник Илья Забарный однажды сыграет вместе с российским вратарём Матвеем Сафоновым за первую команду. Об этом сообщает онлайн-издание Le Parisien.

По информации источника, в «ПСЖ» прекрасно понимают всю деликатность ситуации вокруг украинца и россиянина, учитывая геополитическую обстановку. Забарный стал игроком «ПСЖ» прошлым летом. Ранее защитник выступал за «Борнмут». Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024-го. Матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» стал для него первым в текущем сезоне.

Сегодня, 10 октября, парижане сыграют с «Атлетиком» Бильбао в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. И Сафонов, и Забарный попали в заявку «ПСЖ» на эту игру.

